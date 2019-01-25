經費用不到一半 擴大暖冬現疲態

全台補助國旅上路兩週 效果不如第一波好
〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局去年底祭出宜花東高屏暖冬旅遊方案，民眾、業者搶破頭，初估已砸下逾七億元，觀光效益高達卅九億。不過，據觀光局統計，第二波擴大暖冬補助方案截至一月中旬，全台只用掉三億元經費，不到總經費二分之一；飯店業者認為，擴大暖冬補助全台，效果不如第一次好，也可能是國人對補助已出現疲態。
去年底搶破頭 砸7億獲39億觀光產值
觀光局去年底推出宜花東高屏暖冬旅遊方案，九千五百萬的經費不到一個月就用完，飯店訂房電話接到手軟，觀光局初估，暖冬方案共帶動一百一十萬旅客人次、五十萬個房間數，創造卅九億元的觀光產值；其中以花東成效最好，住房率最高提升三成。
高雄住房率提升2成 創造7.6億經濟效益
選後話題不斷的高雄也在這波暖冬方案受益不少；飯店業者表示，去年五、六月高雄還削價競爭，甚至買一晚送一晚都有，但到去年十一月突然一房難求，整體住房率提升兩成，創造了七．六億元的經濟效益。
觀光局今年一月又趁勢推出擴大暖冬方案，補助擴及全台，但統計顯示民眾對擴大暖冬熱度大減，截至一月中旬，全台申請經費約三億元，不到總預算一半，不如首波暖冬踴躍。一名七旬民眾表示，去年才使用過暖冬補助，短時間內沒打算再用補助；也有民眾反映，擴大暖冬沒補助交通費，減少出遊誘因。
觀光局表示，去年是第一次補助，很多業者都擔心申請不到經費，送件速度非常快，今年擴大暖冬經費較多，且未補助交通費，業者送件申請速度沒有上一波快，且補助擴及全台，效益也會稀釋掉，確切使用的經費，要等年後核銷作業告一段落會更明確。
暖冬效果外溢 沒參加的業者也受惠
對於外界稱韓流為高雄帶進觀光財，有飯店業者認為，暖冬和選舉效應各佔一半。高雄國賓大飯店表示，去年的暖冬方案真的對高雄旅宿業很有幫助，前年十一、十二月住房率約八成，但去年幾乎是滿房狀態。
暖冬效益大，連未參加的業者也受惠，高雄英迪格酒店指出，從住房營收就能看到暖冬效果外溢，光是去年十二月客房營業額就較前年同期增加兩百五十萬元；但補助只有短期效果，長遠來看還是要不斷提供新的元素給旅客。
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