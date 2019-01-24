瘋路跑別硬撐！ 當心行軍性骨折

2019-01-24

記者丁偉杰／嘉義報導

57歲陳先生有長跑習慣，5年來靠長跑成功減重10公斤，最近因左腳掌疼痛就醫，經診斷為典型的行軍性骨折，也稱疲勞性骨折。

醫師指出，這是因為長期超負荷運動、施力不均、運動姿勢錯誤等導致，不必開刀，但得停止半年路跑運動，才可恢復健康。

長期超負荷運動 骨骼疲勞

聖馬爾定醫院骨科主任裴有成說，長跑屬有氧運動、距離長，跑者如長期超負荷運動、施力不均、運動姿勢錯誤等原因，會引起疲勞性骨折，通常病症容易發生在運動選手身上。

裴有成表示，疲勞性骨折在X光檢查中，骨骼會顯示非常細小的裂縫，是一種不完全骨折，若患者持續運動訓練，部位疼痛則會越來越嚴重；跑步時間過長、姿勢不正確、穩定性不足的跑步鞋，都可能造成疲勞性骨折，建議跑者應穿著長跑機能性的運動鞋，勿超負荷訓練，以免造成後續傷害。

裴有成表示，陳先生是因足部持續反覆運動，造成足部肌肉及骨骼新陳代謝增加，因骨骼疲勞而無法承受超過的壓力所致，這不需要開刀，患者服藥消炎，待骨頭癒合後，再開始承重，就會慢慢恢復，但要停止半年長跑。

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