冷氣團發威 淡水9.2度入冬最低溫

2019-01-24

〔記者蕭玗欣／台北報導〕入冬最強冷空氣來襲，昨天清晨全台十三個平地測站中有八站創下入冬新低溫，其中淡水九．二度是全台最低溫。中央氣象局表示，今、明兩天冷氣團減弱，各地白天都可見陽光，但日夜溫差大；氣象局提醒，雖受輻射冷卻效應影響，今天清晨中部以北，低溫仍有機會下探十一度。

氣象局觀測，昨天八個平地人工測站刷新入冬最低溫紀錄，分別位於淡水、台北、新竹、台中、嘉義、台南、高雄，全台最低溫是淡水九．二度；另在自動測站部分，竹苗地區有兩個測站低溫僅有七度。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，週六起又有新一波強烈大陸冷氣團南下，強度和這一波冷空氣差不多，下週日清晨是最冷的時候，中部以北低溫下探十一度，空曠地區只有十度；這波冷空氣水氣不多，僅迎風面的北部、東半部有局部短暫雨，預計影響至下週一清晨。下週一至下週三會一天比一天回暖，各地白天高溫回升，但西半部仍要留意日夜溫差大的情況。

劉沛滕表示，今天各地白天都可見陽光，只有東半部雲量稍多，今、明兩天白天北部廿二度、中南部上看廿六度。

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