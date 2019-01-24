四款便宜衛生紙 丟馬桶易堵塞／消保處抽查市售衛生紙 4成品質不及格

2019-01-24

〔記者陳宜加／台北報導〕衛生紙是生活必需品，但行政院消保處抽查市售衛生紙，近四成品質項目不合格，影響最大項目為「可分散性」，包括樂雅、圓之夢、愛買、生活好柔四件，容易導致馬桶堵塞。消保處提醒，太便宜的衛生紙，品質較易有問題。

消保處為確保衛生紙品質安全，隨機選購十八件市售衛生紙，針對單層、破裂強度、第一分鐘吸水性、張數、雙酚Ａ等項目檢測。第一分鐘吸水性有六件不合格，恐造成穢物擦不乾淨；可分散性有四件不合格，容易導致馬桶堵塞。標檢局指出，業者均已改善完畢。

4業者均已改善完畢

不合格的「樂雅抽取式衛生紙」廠商子紳企業張姓業者表示，去年國內爆發「衛生紙之亂」，原紙告急，而使用其他原紙，現已改回原用紙。「圓之夢抽取式衛生紙」廠商全方位商行說，已要求原紙廠改善。愛買自製衛生紙也不合格，愛買表示，不合格產品為去年四月製造，目前架上商品經檢驗合格。

「生活好柔衛生紙」廠商欣達紙業負責人林育成喊冤，衛生紙廣泛用於「五房」：廚房、餐房、車房、茅房、閨房，如果太薄、太軟容易一擦就破。他以面紙為靈感，在原紙添加「濕強劑」，增加強韌度，既然不符規定，已不再添加。

根據統計，品質不合格的衛生紙，價格最低為每抽○．○三五元、最高亦僅○．○七五元，以一串十包一百抽計算，每串卅五至七十五元不等；反觀品質項目全數過關者，價格落於八十至一百元間。

消保官王德明建議，消費者勿單以價格作為購買依據；若品質有問題，可以依消保法開罰六萬至一五○萬元。

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