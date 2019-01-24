房價低、婦幼福利佳 桃園最宜居

2019-01-24

每胎補助三萬 全國之冠

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市人口淨遷入為六都之最，桃園市民政局長湯蕙禎認為，這與桃園婦幼福利是全國之最，吸引眾多年輕人口遷入有關，且桃園就業機會多，房地產較台北、新北市相對便宜，加上市府不斷舉辦大型活動，推動社會住宅，讓各界認同桃園宜居、宜業，來桃園定居。

湯蕙禎說，桃園市長鄭文燦提高婦幼福利政策，生育津貼每胎三萬元是全國之最，也發給○到三歲幼兒每月三千元的育兒津貼，桃園市升格後，從桃園燈會、農博等各種大型活動都吸引各界目光，社會住宅也陸續動工，都吸引大批適婚年輕族群遷入。

另方面，桃園的房價約僅為北市的三分之一，許多台北市上班族，寧可住桃園，只要多花一點時間通勤就可以獲得更好居住品質，尤其機場捷運通車後，車站周邊住宅區有很多民眾來自雙北，也是北北桃一日生活圈具體實現。

桃市府就服處長劉玉儀也說，桃園市去年求才人數約十五萬人次，求職人數為五萬七千餘人，平均每人有二．八個工作機會，媒合率高達八成，也促成許多求職者移居桃園。

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