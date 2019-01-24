學者︰政府單位先雙語 民間再跟進

2019-01-24

〔記者吳柏軒／台北報導〕行政院推動二○三○年雙語國家，立委也擬立「英語社會促進法」，學者建議，可先從政府、教育等單位著手，教育部設雙語署、文化部設翻譯司、行政院設專責單位等，甚至成立英語電視台等，以此行銷台灣，或讓民眾更國際化。

國教行動聯盟理事長王立昇認為，台灣人要走出去、與全球做生意要靠語言，英語環境好也能吸引外籍人士來台，但如何建置有很長一段路，新加坡走向雙語花了十幾年，台灣大概也要十五年才能轉型，強化雙語師資與教材是第一步，當下一代都熟悉英語，然後全國重要公文等也都是英文環境時，才能續推。

建議設雙語署、翻譯司 成立英語電視台

實踐大學應用外語系講座教授陳超明認為，雙語政策推動，應先從公家機關及教育單位著手，私人機關依照市場化趨勢，建議政府部門設專責單位，編列人力與預算，便於長久推動雙語，如教育部設雙語署、文化部設翻譯司，行政院應設立專責司處來推動雙語國家政策，「十幾年前就要求政府開設英語電視台，除可向國際推銷台灣，也能讓百姓接觸國際。」

語言訓練測驗中心（LTTC）執行長、台大外文系教授廖咸浩對立法持保留態度，他強調雙語的確重要，但要注意語言學習影響個人的思想、創意等，同時要注意會排擠其他學科、技能或母語學習的時數，每個人應設立自我學習目標。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，贊同雙語政策不因政黨輪替而斷層，但學習語言要有好的環境，否則學習意願會降低，可先檢討現階段英語教育，充分進行社會溝通、審慎評估，避免躁進發展。

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