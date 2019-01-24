邁向雙語國家 民團推英語社會促進法

2019-01-24

〔記者吳佳穎／台北報導〕為提升台灣競爭力、讓台灣人才接軌國際，行政院去年底拍板通過「二○三○雙語國家政策發展藍圖」，目標二○三○年將台灣打造成雙語國家；民進黨籍立委余宛如，偕同民間單位的全球品牌管理協會理事長陳春山、Crossroads創辦人張代偉等人，發起組成「國際化雙語國家聯盟」，團結所有希望提升台灣人英語能力的聲音和資源，並共同倡議推動「英語社會促進法」（簡稱英促法）立法。

雙語國家聯盟 提8策略落實目標

余宛如表示，「藍圖」預計推動時限達十二年，但每次台灣政局變動，往往面臨政策無法延續的情形，因此呼籲訂立「英語社會促進法」，以法規延續政策生命；並建議國發會，應以三年為單位來規劃政策發展，並定期檢視施政成果。

「英促法」草案將目前「藍圖」預計實施內容，如官方標語、文件、網站雙語化等納入法條，研議建立外國教師教學評鑑，並擬要求各縣市成立英語普及專責單位，推動相關事務。

國際化雙語國家聯盟也訂出八大策略，具體建議官方推動雙語國家的作法，包括公共服務場域第一線服務雙語化、提升大學、中小學文教場域的雙語服務、培育公務人員英語溝通力等。聯盟則計畫成立基金會，協助政府、中小企業、NGO雙語化、人才引進。

這場討論會也邀請外師參加。他們說，很多外師雖有來台灣意願，但考量台灣給予的外師薪資水平低於南韓、香港及日本，因此決定轉往其他國家，建議政府對於外師聘僱提供補助或優惠措施。

國發會︰打造國人願意口說環境

國發會官員回應表示，目前「藍圖」政策目標為「打造讓台灣人願意開口說英語的環境」，強調從需求端驅動國人學習動力，並已要求各部會盤點業管產業推出雙語推動策略。

官員強調，薪資水平屬勞資協商範疇，政府要做的是降低外人來台及取得永久居留權的門檻；針對外人來台問題，國發會自去年二月正式施行「外國專業人才延攬及僱用法」，並核發多張就業金卡，政府也正積極推動「新經濟移民法（草案）」立法工作，盼能透過法案接軌國際人才。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/