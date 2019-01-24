阻絕豬瘟 桃機下週六加裝18台X光機

2019-01-24

〔記者簡惠茹／台北報導〕農曆春節將近，非洲豬瘟邊境防疫措施再升級！農委會副主委黃金城表示，關務署正緊急採購十八台Ｘ光機，二月二日將在桃園機場兩個航廈裝設十六台，兩台備用，將針對來自三年內曾發生非洲豬瘟疫情國家的旅客，進行入境手提行李檢查。

疫區手提行李檢查率達100％

行政院長蘇貞昌本月十四日視察桃園機場時，指示邊境檢查機關對高風險地區入境旅客手提行李檢查比率，應達百分之百；一月十七日起，除了桃園機場和小港機場以人工檢查旅客手提行李，其他機場都已以Ｘ光機進行入境手提行李掃描。

目前桃園機場是由航警局派員在旅客入境空橋出口，人工檢查旅客手提行李，黃金城表示，昨天召開跨部會議後決議，由關務署緊急採購十八部Ｘ光機設備，二月二日就會在桃園機場兩航廈各裝設八台。

農委會指出，二月二日之後，全國機場只剩下小港機場需要人力協助檢查，且目前松山機場、台中機場、高雄小港機場、台南機場都是針對所有航班進行入境手提行李檢查，僅桃園機場因為航班旅客太多，只針對非洲豬瘟高風險地區來台航班檢查。

月底完成所有廚餘場檢核

此外，黃金城表示，對於申請延長檢核期限的廚餘養豬場，環保署將於一月三十一日前完成所有廚餘場檢核，沒有通過檢核就要改用飼料飼養或離牧，農委會會有補償措施。農委會統計，目前延後檢核的廚餘養豬場共一一五四場，轉型飼料飼養三四二場。

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