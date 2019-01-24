和平醫院13護、病 群聚染A型流感

2019-01-24

〔記者周彥妤、林惠琴／台北報導〕台北市立聯合醫院和平院區驚傳護理人員與患者發生Ａ型流感群聚感染！一月十日至廿一日共有六名護理師、七名病患確診Ａ型流感。衛福部疾管署表示，多數個案經治療後已退燒，但有一名患者出現肺炎症狀，轉至加護病房。

一人轉加護病房 確診護理師休5天

北市衛生局表示，十三起病例將持續監測至廿九日，已針對約七十位曾與病患接觸者施行預防性投藥，確診護理師安排公傷假五日。

聯醫醫務長陳重榮表示，十三名感染者中，先是病患感染Ａ型流感 ，十二日住院，當天快篩陰性，經觀察，十六日確診Ａ型流感，十九日則是疫情高峰，陸續有很多人確診。目前六名護理師中，五人在家休養、一人症狀緩解已恢復工作；七名患者中，一人已出院、五人分別轉至三間病房隔離治療、一人因出現肺炎症狀轉入加護病房治療。

衛生局疾病管制科長歐佳齡說明，目前約有五十多名工作人員，包括治療醫事人員、實習人員、打掃人員以及廿名病人已施行預防性投藥，疫情將監測至廿九日。

服藥退燒後24小時 病毒量就會降低

歐佳齡說，流感未強制要請假幾天，通常服藥退燒後廿四小時，病毒量就會降低到一定程度，只要有戴口罩就較沒問題。發燒員工則一律在家休息，目前較麻煩的是，病房會有家屬、訪客，因此要求醫院落實訪客管理，加強環境清潔消毒。

陳重榮說，感染的六名護理師都有注射流感疫苗，工作也有配戴口罩，感染的原因，除了疫苗保護力本來就不是百分百外，其他可能原因尚待釐清。

感染護理師都有打疫苗 原因待查

疾管署副署長羅一鈞說明，今年的流感疫苗以目前主要流行的H1N1為例，保護力可達六至八成，雖仍有感染流感的機會，但可降低併發重症的風險。

陳重榮說，感染流感的明顯症狀，包括發燒、咳嗽、流鼻水、頭痛、全身痠痛等，但也可能什麼症狀都沒有，建議民眾減少去人多的地方，盡量不要去醫院；若無法避免，務必配戴口罩，並且勤洗手杜絕感染源。

聯醫表示，和平婦幼院區人力調度支援沒問題，目前也已針對流感病人調整單人房或集中隔離照護，全面環境消毒，並加強防護措施，嚴密管控中。

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