10年補繳期限只剩8天！／102萬人未繳國保首期保費 恐少領50萬

2019-01-24

〔記者林惠琴／台北報導〕國民年金保險開辦首期二○○八年十月、十一月的保險費，當時繳款期限是隔年一月底，「十年補繳期限」則將於今年一月三十一日到期。衛福部統計有一○二．六萬餘人尚未繳費，若不及時補繳，下半輩子領取的老年給付，可能會少領數十萬元。

1.2萬人首當其衝 逾期不得補繳

衛福部社會保險司長商東福表示，國保主要納保對象為二十五歲至未滿六十五歲，未參加勞保、公保等其他職域性社會保險的民眾，大多屬於未就業民眾，因此制度設有十年補繳期，也就是每月保費繳款期限加上十年，若超過十年未繳，則不得請求補繳，並且不計入保險年資。

商東福說明，一旦不計入年資，未來領取老年給付時，不得擇優領取Ａ式。以今年將年滿六十五歲的個案為例，若十年來定期繳費，老年給付每月可獲四八一六元。若缺繳這兩個月，每月可領的錢降為二三三六元，相差至少「兩張小朋友」。若以六十五歲平均餘命十九年計算，將少領五十幾萬元。

商東福指出，國保一開辦首期就投保約四二二萬人，其中，七成五已完成繳納，但仍有一○二．六萬餘人尚未繳納，其中又有約一萬兩千人今年或明年就會年滿六十五歲，且未有勞保、公保等其他相關保險，可能會成為首當其衝且影響最多的族群。

基金積存數額3111億 財務良好

商東福說明，經調查民眾不繳款的原因，近四成不願意繳納、約四成則是無力繳納。在不願意繳納方面，主要是對政府沒有信心，不過，事實上，國保基金截至去年十二月底，基金積存數額已達三一一一億元，財務狀況良好，且「國民年金法」也明文規定，政府要負最後支付責任，毋須擔心。

商東福補充，針對無力繳納的民眾，若欠費總額達三千元以上，兩種情況可以申請分期繳納，第一種是最近一年度個人綜合所得總額五十萬元以下，第二種為年滿六十五歲或重度以上身心障礙者（無所得限制），可向勞保局申請分期繳納；尚在十年期限內也可拆單補繳；經濟困難者可向戶籍所在地公所申請保費補助。

如有相關疑問，可撥打勞保局國民年金諮詢專線（○二）二三九六一二六六轉六○六六洽詢。

國民年金試算表

國民年金十年補繳期一月三十一日到期，可打勞保局國民年金諮詢專線洽詢。（資料照，記者廖千瑩攝）

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