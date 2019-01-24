「隔夜醉」酒精沒代謝 白天酒駕增25%／醫師建議 喝烈酒至少休24小時再開車

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕國人漸漸接受喝酒不開車的觀念，但上午六點至中午十二點的晨間酒駕件數卻逐年增加。根據台北市警察局統計，一○四年二二八一件、一○五年二七九五件、一○六年二八五四件，兩年增加近二十五％，主要原因是民眾忽略隔夜醉。醫師建議喝烈酒至少休息二十四小時，讓酒精完全代謝，再開車上路。
交通部道安會特別和台灣酒與社會責任促進會合作拍攝「不酒駕小心隔夜醉」紀錄片，希望讓民眾重視隔夜醉的問題。
喝酒隔早 酒測值竟0.38毫克
許多藥酒、藥膳、提神飲料都含有酒精成分。道安會執秘謝銘鴻表示，他日前特別購買酒測器，記錄吃完薑母鴨及喝完高粱酒後，呼氣的酒精濃度變化，吃完薑母鴨後十八分鐘，酒精濃度0.09mg/l（毫克／公升）；喝完高粱睡一覺，隔天早上起床準備上班，酒精濃度仍有0.14mg/l，睡了一覺酒精不一定會代謝完畢。
「不酒駕小心隔夜醉」影片中，尤姓女士前一天喝完酒搭計程車回家，隔天騎車上班遭臨檢，酒測值高達0.38mg/l，當下驚訝且仍被開罰。
47％國人肝臟解酒效能差
肝膽胃腸科醫師郭東恩表示，肝臟解酒酵素功能健全的歐美國家民眾，一瓶易開罐啤酒約要花一小時至一．五小時才能代謝完畢。但國內約有四十七％民眾，肝臟解酒酵素缺乏效能，需要更長的時間才能代謝完成。呼籲飲用酒精濃度三十％以上烈酒，應休息二十四小時，紅酒、啤酒至少休息十二小時再開車，避免因酒精殘留而發生憾事。
社團法人台灣酒與社會責任促進會理事長王德勒表示，由真人真事及醫師專業分享拍攝的紀錄片，今日起在各大網路平台、道安講習及台灣大車隊車內螢幕播放，向民眾呼籲酒後不開車、小心隔夜醉。
精神科醫師段永章提醒，紓壓不一定要喝酒，可選擇運動，職場聚餐時不勸酒，面對勸酒要懂得拒絕。
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