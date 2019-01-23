肩夾擠症候群 做伸展緩解

2019-01-23

文／邱政凱

臨床上常常遇到個案抱怨：「我的肩膀晚上睡覺會痛醒，睡眠品質好差！」或是「我抬起手的時候，肩膀會痛，這是不是五十肩？」這些症狀可能是「肩夾擠症候群」！

◎肩夾擠症候群常有以下症狀：

●活動時，容易疼痛，休息時，症狀會減緩。

●發生初期肩膀角度受限不嚴重，除非有明顯的關節沾黏。

●將手側抬在40度到90度最痛，超過90度後疼痛會減緩。

所謂的夾擠，意思便是軟組織被壓迫而發炎的狀況，例如肌腱被骨頭擠壓而產生疼痛，肩關節中有一條肌肉最容易被夾擠，那就是棘上肌。

棘上肌負責肩關節穩定功能，它剛好通過關節間的小縫隙，因此重複抬手時，可能就會壓迫到它。肩夾擠症候群好發於常做高舉過頭動作的人，如投手或是游泳選手，或是常搬重物到高處的人，另外駝背的人也常有此問題。臨床上也常遇到因為重訓不當，導致肩膀疼痛的民眾前來治療。

◎若發生了肩夾擠症候群，該如何去處理呢？以下幾點建議可供參考：

●避免駝背：駝背的人會使容納棘上肌的通道更顯狹窄，因此更容易發生夾擠。

●伸展胸小肌：胸小肌太緊時，會讓肩胛骨呈現內轉及前傾的位置，容易發生夾擠，以下提供幾個動作有助伸展、減少症狀。

◎胸小肌伸展（圖1）：手輕扶牆角，身體往另一側旋轉，不要聳肩，感到前胸靠近肩膀處稍微緊繃，維持10秒，共做10次。

◎強化肩胛肌肉（圖2）：雙手放在牆壁，將肩胛骨往後夾，帶動手掌稍微離開牆面，不要聳肩，維持3秒後放鬆，做20次；若肩膀無法上抬，可將手掌往下放低。

強化肩胛骨內側和下方的肌肉，有助於維持肩胛骨穩定，維持良好姿勢。

◎強化旋轉肌群（圖3、圖4）：手肘與身體間輕夾毛巾，手肘維持彎曲90度，手拿1公斤或更輕的物品，將手外轉，帶動肩胛骨後夾，維持3秒後放鬆，做20次，過程中不要聳肩，也不要將上手臂往後導致毛巾掉落。

提醒您如果發生肩部疼痛問題時，還是要尋求物理治療師協助。

（作者為彰化基督教醫院物理治療師）

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