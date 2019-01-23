大腸癌糞便潛血篩檢陽性 兩樣情

2019-01-23

記者蔡淑媛／台中報導

一名59歲婦人因胃潰瘍就醫，順便做大腸癌糞便潛血檢查，篩檢出陽性，進一步接受大腸鏡檢查，發現有大片瘜肉，立即接受手術切除，結果發現是零期大腸癌；但另一名同時篩檢的男子也是陽性，卻認為沒有症狀而不理會，不到2年，因血便、腸阻塞就醫檢查，結果已經大腸癌第4期，且癌細胞轉移到肝臟，即使積極接受治療，仍半年就癌逝。

切除瘜肉 零期大腸癌

中山醫學大學附設醫院大腸直腸外科主任丁文謙指出，早期大腸癌不一定有症狀，也不一定有家族史，或是愛吃醃製、高油脂食物，像這名大腸癌女患者沒有家族史、生活和飲食也很正常，透過早期篩檢，及早發現治療，零期的5年存活率幾乎百分之百。

丁文謙說，這名女病患接受大腸鏡篩檢時發現，升結腸及橫結腸交界（肝臟轉彎處）有2公分大的瘜肉，已經大到大腸鏡無法切除，開刀摘除後，確診為惡性的管狀腺瘤，是零期的原位癌，每半年到一年定期追蹤即可，並能繼續工作。

但另一名50歲男子同樣做大腸癌糞便潛血篩檢，結果為陽性，覺得沒症狀、不在意，未遵照醫囑進一步接受大腸鏡篩檢，等到血便和腸阻塞，腹痛、無法排便和進食才就醫，已經是大腸癌第4期，腫瘤大到大腸鏡也無法進入，且瀰漫性肝轉移，只能開刀切除腸阻塞的部位，進行化學、標靶治療，仍藥石罔效。

自認無礙 2年變癌末

丁文謙提醒，大腸癌居國人發生率和死亡率第1、3名，早期治療的5年存活率為90%到95%，第3期為50%，第4期降到15%以下，國健署提供50歲以上民眾每2年1次篩檢，但有家族史者則應提早至少5年做大腸鏡檢查。

丁文謙也說，糞便潛血篩檢為陽性，不一定代表罹患大腸癌，原因可能是痔瘡、大腸瘜肉、腸炎等，應進一步接受大腸鏡檢查，如有瘜肉也建議切除，避免癌化風險。

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