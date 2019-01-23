信用卡免費機場接送「限區」 宜蘭消保官批歧視

2019-01-23

〔記者林敬倫、王孟倫／綜合報導〕宜蘭縣政府消保官王雅琳接獲民眾投訴，申請的銀行信用卡標榜免費機場接送服務，卻將宜蘭排除在外。王雅琳調查發現全國十八家銀行有免費機場接送服務，但有七家排除宜蘭、花蓮、台東及南投等地，涉及廣告不實，金管會應介入處理。金管會指出，將瞭解業者是否充分揭露資訊且依契約內容辦理；國銀主管則表示，機場免費接送服務有成本考量，通常限制在機場周圍的縣市。

排除宜花東等地 7銀行涉廣告不實

有宜蘭民眾申請匯豐銀行的「華航御璽卡」，年費二千五百元，標榜免費機場接送服務，使用時卻發現免費接送區域竟將宜蘭排除，相當不平。

王雅琳經過近兩個月的整理，有七家銀行提供的免費機場接送區域排除宜蘭、花蓮、台東及南投等地，分別是匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信及合作金庫。其中，元大、玉山、陽信及合作金庫更僅限台北、新北、桃園、台中市及高雄市；申請資格年收入要兩百萬元以上的元大「富貴無限卡」，甚至連台中市都排除。

「這不叫歧視什麼才算歧視？」王雅琳指出，雪隧通車後，宜蘭到桃園國際機場的路程縮短很多，將宜蘭排除在外，實在很奇怪。

金管會將檢視是否依契約辦理

金管會銀行局表示，根據「信用卡業務機構管理辦法」規定，發卡機構（銀行）必須以書面或電子文件充分告知持卡人的各項權益、優惠內容、服務期間及適用條件，將逐一檢視相關發卡機構是否將優惠條件與內容充分載明於契約，依契約辦理。

不過，國銀主管強調，機場接送成本很高，目前只有收取年費的信用卡提供免費接送或較優惠的價格；另外，機場接送必須要限制區域，比如：卡友若從桃園國際機場起飛，接送通常就限制在北北基三市及桃園市等，否則業者根本就吃不消。

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