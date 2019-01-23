台南破獲偽中藥 查扣近6噸粉末／成品銷往台南、高雄中藥行 負責人送辦

2019-01-23

〔記者王俊忠、吳亮儀／綜合報導〕台南市調查處、衛生局聯手在安平工業區西南行藥品公司，查獲大型中藥偽藥製造工廠，該廠未經衛福部許可、擅自製造多種單味中藥粉，銷往台南、高雄等地中藥行。專案小組查扣近六公噸單味中藥粉末與大批生產機具，訊後依違反藥事法、販賣偽藥罪嫌將郭姓負責人移送檢方偵辦。

未經衛福部許可製造

台南市調處去年十二月間與衛生局聯合搜索南市安平工業區的西南行藥品股份有限公司，當場封存五千八百餘公斤中藥粉末成品，查獲郭姓負責人（有藥事法前科）未經衛福部檢查合格、取得藥物製造許可，也未申請衛福部查驗登記，取得單味中藥粉末的藥品許可證，即擅自製造香附、黃芩、大黃、乳香、沒藥、蘇木、赤赭石、滑石、生地、藿香、黃連膠囊、生草烏、生川烏等多項中藥藥品。專案小組並查扣製造生產的打碎機等機具設備。

梔子粉摻入低筋麵粉

辦案人員在廠區一隅還發現，該公司在研磨梔子粉製程中摻入低筋麵粉，當場查扣二十六袋低筋麵粉。郭姓負責人解釋梔子粉研磨過程會出油，故以每一百公斤梔子粉添加二袋（每袋廿二公斤）低筋麵粉的比例吸收油質。

負責人：準備申請許可

郭姓負責人偵訊時表示，該公司已蓋好廠房及硬體設備，正準備向衛福部提出GMP藥廠申請，但尚未取得藥物製造許可，所製造的各類中藥粉末都沒有藥品許可證，成品則透過他經營的生南貿易公司銷售至台南、高雄等地的中藥行。郭姓負責人日前回收已售出的多種偽中藥一四五公斤，由台南市調查處查扣。郭某則不願透露被查封的偽中藥市價行情。

南市衛生局食藥科長陳明旭說，這些中藥因非合格GMP藥廠生產，查獲後認定是偽藥，全數沒入銷毀，未化驗其藥性與毒性。食藥署藥品組組長劉明勳表示，不是合法或合格的藥廠生產的東西，因沒有許可證而擅自製造，就是偽藥，依藥事法第八十二條，可處十年以下有期徒刑，得併科一億元以下罰金。

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