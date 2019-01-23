年關將近 僅部分海產類產品變貴

2019-01-23

〔記者李欣芳／台北報導〕農曆年將屆，行政院消保處赴量販店、超市與迪化商圈進行年節產品價格訪查，發現部分海產類產品，如魷魚絲、鮑魚、干貝，因國外產地的產量減少或進貨成本增加，上漲二．七％到七．二％，其餘產品漲跌互見。整體而言，年節產品價格尚無普遍性上漲趨勢。行政院副院長陳其邁強調，政府絕不允許因基本工資調漲而藉機哄抬物價。

至於平價雞蛋，目前供應量為每日二千萬個，但市場需求量為二千一百萬個，約有一百萬個雞蛋短缺，農委會已協調蛋農增產。

行政院昨由陳其邁召開「穩定物價小組會議」，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院絕對不允許惡意哄抬物價，目前物價平穩，仍請公平會持續深入店家進行物價訪查；至於外食費用也請公平會了解。政府當然尊重市場機制，但也呼籲餐飲與外食業者無須刻意哄抬物價。

有關雞蛋、牛奶價格變動，陳其邁表示，請農委會持續監控並協調蛋商工會調度雞蛋產銷，穩定年節前雞蛋供應量以及價格，提供國人所需。也另請持續輔導酪農產業，維護生乳品質、穩定生乳產量及價格。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/