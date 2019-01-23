黑豬減養 農委會將補助養戶退場

2019-01-23

〔記者邱芷柔／屏東報導〕全台嚴防非洲豬瘟，政府鼓勵養豬戶改以飼料餵豬，中、北部以廚餘餵食的黑豬減養，導致屏東地區黑仔豬沒人收購。台灣本土黑豬自救會陸續向屏東縣政府、中央陳情。農委會畜牧處長謝耀清昨天率隊南下屏東與黑豬戶座談，透露政府將提出黑母種豬及黑仔豬的因應對策，從縮減產業規模做起，降低黑豬產業的衝擊。

母種豬每頭補助兩千

謝耀清指出，全台黑母種豬約有兩萬四千頭，預計輔導三成黑母種豬退場，每頭補助兩千元。離乳黑仔豬部分，將與烤乳豬業者研議，評估烤黑乳豬的市場接受度。

自救會召集人曾仁德表示，以往黑母種豬平均每頭可賣八千元，近來中、北部減養，生產力降低的黑母種豬已不到一千元，政府每隻兩千元的淘汰補助，只能暫時止血。如果整個產業持續萎縮，恐得犧牲正常的黑母種豬。

屏東黑豬戶也指出，若非洲豬瘟入侵台灣，政府將全面禁用廚餘，結果下游業者現在就不敢養豬，也影響黑豬產業。

黑豬農李榮春表示，廚餘種類多元，其中植物性的廚餘來源乾淨，像是醬油廠、豆皮廠的豆渣等下腳料，但政府沒有相關細項劃分，一旦全面禁用廚餘，對業者有很大衝擊。

謝耀清表示，全台飼養頭數在五百頭以下的養豬場達六成，但主要生產力卻集中在飼養數量超過一千頭的兩成養豬場中，政府政策希望讓小場離牧，輔導具生產力的大場升級。

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