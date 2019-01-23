冷空氣接力襲台 流感重症達5年同期新高

2019-01-23

〔記者蕭玗欣、林惠琴／台北報導〕冷空氣一波接一波，流感疫情持續升溫。疾管署統計，從去年十月進入本流感季以來，累計二九四例重症，是近五年同期新高，其中二十一例死亡，死亡人數是近五年次低。

共294例重症 21人死

疾管署副署長羅一鈞說明，目前流感疫情出現南北差距，就診與重症以苗栗以北和離島為主，中南部與東部則剛進入流行期，預估農曆春節連假南北人潮流動，可能出現變化，提醒民眾注意防護措施。

疾管署昨公布，上週類流感門急診就診九萬四七一六人次，較前一週上升六．二％，疫情持續升溫，並新增五十七例重症、三例死亡。疾管署防疫醫師林詠青指出，近期五十歲至六十四歲流感重症個案有增加趨勢，建議五十歲以上慢性病患者，若出現呼吸困難、呼吸急促等疑似重症徵兆，應儘速前往大醫院。

明起回暖兩天 週六又下探9度

受強烈大陸冷氣團影響，今天清晨中部以北、東北部低溫下探十度、十一度，空曠地區只有九度，明後天冷氣團減弱。週六新一波強烈大陸冷氣團來襲，影響到下週一清晨，全台最低溫只剩九度，民眾要做好保暖，避免感冒。

氣象局預報員陳伊秀表示，明後天北台灣白天高溫約廿、廿一度，中南部高溫約廿六、廿七度，日夜溫差較大，宜花東有局部短暫雨。

週六新一波強烈大陸冷氣團南下，週六深夜到週日清晨中部以北、東北部低溫下探十度、十一度，空曠地區九度；北部、東半部降雨機會高，宜花東降雨持續到下週一清晨。

預報員陳伊秀說，目前位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓正在發展，有機會形成今年二號颱風蝴蝶。

由於去年八月廿三日熱帶性低氣壓來襲，造成南部淹大水，氣象局說，即日起只要西北太平洋或南海海域有熱帶性低氣壓生成，會以颱風訊息方式預警。

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