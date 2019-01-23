農業保單 今年增鳳梨、香蕉、文旦

2019-01-23

〔記者簡惠茹／台北報導〕農業保險項目再擴增，今年新增鳳梨、香蕉和文旦柚保單。農委會主委陳吉仲昨天表示，農業保險專法已經送到行政院審查，期待今年第一個會期送到立法院審查。

農業保險從二○一五年試辦以來，已開辦梨、芒果、養殖水產、家禽禽流感等十一種品項，總投保件數超過一萬七千件，投保金額超過三十三億元，總投保面積兩萬八千兩百六十八公頃，今年再新增鳳梨等三品項。

「避免農民看天吃飯。」陳吉仲指出，開辦農業保險最重要的就是穩定農民收入，不要讓外在環境或氣候條件改變而對農民造成影響，農委會要建立農民的福利制度，包含農民職業災害保險、農民健康保險、農業保險、農民退休制度。

陳吉仲也指出，有農業保險的話，就有農民和農作的完整統計資訊，因為理賠要有數據，所以參加就要登記，還有好幾個品項要繼續開辦。

投保的屏東養殖業者陳佳德說，他養殖龍虎斑，投保已經兩年，曾經因為八八水災來襲，造成六千萬元損失，所以得知農委會開辦保險，馬上就來投保，這兩年遇到豪雨造成的損失，也都有得到保險理賠，讓他覺得很安心。

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