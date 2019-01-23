登記收入保障 高麗菜收購價最低6元／種植加上運銷 成本逾10元 高山菜農憂倒貼

2019-01-23

〔記者簡惠茹、林國賢、張議晨／綜合報導〕農委會農曆年前將推出高麗菜登記收入保障制度，農委會主委陳吉仲昨天說明，確保農民收入是農委會的責任，高麗菜豐收時，經農委會實施產銷平衡、加工出口等措施，價格還是下滑，只要事先登記菜農的高麗菜品質達到標準，將以每公斤至少六元收購。

農委會估算，高麗菜不分品級，一公頃成本約二十萬，產地直接成本約每公斤三．六元，加上包裝運銷約一．五元，批發價超過五元應可獲利，因此目前的監控成本價格就是五元。

陳吉仲昨天解釋高麗菜登記收入保障新制做法；農民登記種植數量後，農委會透過預警系統，提供農民完整的產銷資訊，並與全國三十幾家種苗業者密切合作，透過種苗管控達到產銷平衡。如果產量過剩，後續還有加工、出口外銷協助處理。萬一市場價格最後仍下跌，農委會就會以至少每公斤六元的價格，在產地跟農民購買，並嫁接外銷業者、加工業者或國內通路業者。

陳吉仲指出，這個制度的優點在於，以前是跟種苗業者取得種植數量的資訊，但那是農民要種植的數量，無法提前控管，現在則是往前推一個月，農民跟種苗業者下訂單的時候就能掌握，改進預警系統，而且會讓所有種植高麗菜的農民獲得資訊。

防搶種 品質達標才收購

有人憂心種高麗菜穩賺不賠，可能出現搶種情形。陳吉仲說明，收購的高麗菜有一定品質，不致造成搶種。另登記收入保障制後續會慢慢加入其他品項，確保農民收入。

高麗菜農對收購價格看法不一。雲林大埤陳姓菜農說，六元收購價合理。但鄭姓菜農說，六元若含紙箱及運費，農民同樣賠本。而且每季高麗菜種植成本與產量不一定，不能用一個「死豬價」收購。

農會促依地區、等級訂價

宜蘭南山蔬果生產合作社經理紀義晉則說，高山高麗菜種植加上運銷成本，至少十元，不應齊頭式收購。

宜蘭三星地區農會總幹事謝志旭也認為收購價應有區別，中央應到各縣市查價，依不同價格、等級擬訂收購價。雲林二崙鄉農會秘書吳曜宇建議用耕鋤來調整市場供需，較能收到立即效果。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲表示，六元讓菜農不至於虧損，政府更要想辦法擴大加工業者的媒合，讓收購的高麗菜有去處，才能落實這項政策。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/