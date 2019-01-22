《健康充電站》大腸癌講座

2019-01-22

台大醫院外科部醫師周宗欣、腫瘤醫學部醫師邵幼雲1月24日下午1時15分至4時，在該院兒醫大樓B1講堂（台北市中正區中山南路8號）分別主講「大腸直腸癌篩檢與治療」、「大腸直腸癌的藥物治療」。

此活動需事先報名，報名電話為（02）2356-2098癌症資源中心。

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