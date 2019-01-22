大掃除後腳麻痛 阿嬤血管栓塞險截肢

2019-01-22

記者張軒哲／台中報導

85歲的李阿嬤日前大掃除後，半夜突然感覺右腳麻痛、冰涼，原以為是大掃除太累，但麻痛感持續，右腳冰冷且還發紺，急忙呼喊家人將她送醫急診，結果是急性下肢動脈血管栓塞。醫師緊急以機械血栓導管微創手術，成功疏通阿嬤右腳血管。

醫師坦言，若阿嬤再晚一點就醫，無法打通血栓就得截肢保命，呼籲心血管疾病患者要按時服藥。

光田醫院心臟血管外科醫師蘇銓男指出，高齡、有心血管疾病、三高、抽菸等族群是血管栓塞的高危險群。阿嬤有心律不整的病史，過去一直有定期回診，但近來可能自認身體狀況穩定，加上歲末忙碌，自行停藥，結果血栓就上身。

蘇銓男解釋，血管栓塞可能發生在身體任何血管內，發病時，80%的病人會感到疼痛，之後組織會因為堵塞缺血變得蒼白或發紺，病況進展急驟威脅生命，因此及早診斷治療非常重要。

阿嬤到院時，右腿已呈現紫黑色，幸好院內周邊血管中心立即啟動檢查及搶救，透過電腦斷層發現栓子塞在阿嬤的右膝膕動脈，造成右腳血流完全阻塞，必須馬上手術處理。

傳統手術必須從鼠蹊部開約10公分的傷口，清除栓子，但是阿嬤高齡、心臟也不好，全身麻醉風險很高，因此局部麻醉，採用機械血栓導管微創手術，從鼠蹊部放入導管，透過機械抽吸來移除血管中的血塊，對高齡者而言，風險小、更安全。

蘇銓男解釋， 阿嬤是栓子堵塞住右腳膕動脈，必須把握黃金8小時治療疏通血管，否則恐要截肢保命；所幸搶救得宜，當手術一完成，阿嬤右腳疼痛立刻舒緩，也不再感到冰冷。

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