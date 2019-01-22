彰基「蘭醫師」 AI機器人提升就醫品質

2019-01-22

記者湯世名／彰化報導

彰化基督教醫院昨天啟動「蘭醫師AI+區塊鏈對話機器人」，期盼能協助民眾就醫更方便，並提升醫病溝通的效率和診療品質。

彰化基督教醫院院長陳穆寬表示，民眾在很短的看診時間內，要完整告訴醫師自己的病況並不容易，「蘭醫師」是橫跨10家醫院的人工智慧AI+醫療區塊鏈對話機器人，民眾只需要用手機點開LINE，搜尋（@cch.org.tw），立即享有「蘭醫師」當個人的AI醫療助理。

「蘭醫師」不但會在看診前提醒民眾看診，更會協助民眾記錄相關問題，在還沒進入診間前把相關問題送給門診醫師，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。

民眾踏出診間後，「蘭醫師」會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可管理個人化照護資訊。回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化記錄下來，作為下次回診參考。

彰化基督教醫院與HTC健康醫療事業部（DeepQ）昨天舉辦「蘭醫師醫療照護對話機器人LINE Bot」發表會，強調「蘭醫師AI+區塊鏈對話機器人」可透過DeepQ的醫療區塊鏈技術，強化跨院照護網的資訊安全，全面升級就醫前、中、後的全程醫療照護經驗，以及照護品質。

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