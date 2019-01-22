《謠言終結站》傷口擦疤痕凝膠效果好？ 醫：未癒合恐無幫助

2019-01-22

記者林惠琴／台北報導

在皮膚上留下青春痘疤、四肢外傷疤痕或剖腹產的蜈蚣疤痕，是不少民眾的困擾。網路流傳，疤痕凝膠要在傷口未癒合前儘早使用，除疤效果會更好，但醫師澄清，疤痕凝膠的功能是減緩傷口癒合後，組織過度增生，因此使用前，必須確認傷口已經癒合，否則恐怕只是白忙一場。

台灣皮膚科醫學會發言人、台北長庚醫院皮膚科主治醫師黃毓惠表示，有些傷口可能會滲出組織液，或是嚴重一點出現腐壞等情形，均必須使用敷料或藥物改善，反觀疤痕凝膠主要用於減緩傷口癒合後，組織過度增生，不少是矽膠成分，對於傷口癒合並無助益。

黃毓惠指出，在傷口未癒合前，仍得以治療為主，以免影響復原，至於淡疤，要等到傷口癒合後，再用疤痕凝膠為佳，且愈早使用、淡疤效果會愈好，老疤則是相對成效有限。

食藥署官員也說明，疤痕形成後無法完全消失，但臨床上多會使用矽膠成分的疤痕凝膠淡化痕跡。矽膠凝膠乾掉後，會形成一層有厚度的防水薄膜，如同將疤痕「密封」，避免水分經皮膚蒸發，維持肌膚角質層的水分含量，以減緩疤痕增生，適合用來治療「凸疤」，例如手術後傷口、燒傷、割傷等。

此外，食藥署官員提醒，雖然許多疤痕護理產品廣告看似可讓痕跡消失不見，但疤痕凝膠實際上只能「淡化疤痕」，無法完全去除，淡化效果也會因人而異，有疑問可諮詢專業醫師。

食藥署官員強調，矽膠疤痕凝膠屬於醫療器材，必須取得食藥署核發的許可證，因此購買前，建議先看清楚包裝上是否刊載「醫療器材許可證字號」，以及廠商名稱、地址、品名、製造日期等完整標示，且於使用前，務必詳讀產品使用說明書，以利正確使用，較有保障。

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