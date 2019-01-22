吸食K他命ㄟ害 竟然鼻中膈穿孔

2019-01-22

文／陳雍元

28歲的陳先生（化名）因鼻塞且反覆流鼻血困擾了許久，鼻孔內還有黑色結痂物不定時掉落，呼吸還會伴有口哨聲。檢查後發現他的前半鼻中膈中央破了一個洞，經詢問病史後得知，此為經鼻吸食K他命所造成的鼻中膈穿孔。

鼻中膈穿孔，顧名思義，就是隔開兩邊鼻腔的構造—鼻中膈破了一個洞，而這個洞可大可小，位置也可前可後，若越大或越靠近鼻孔，就越容易產生症狀。

常見的症狀有：鼻出血或分泌物、鼻塞、鼻腔乾燥或疼痛、鼻腔痂皮等。以往常常是因為鼻腔手術或外傷所造成的併發症，然而近日看到越來越多的案例是因為經鼻腔吸食古柯鹼或K他命所造成的後遺症。

若鼻中膈穿孔症狀不嚴重，大多可先嘗試保守性治療，例如鼻腔沖洗或塗抹油性藥膏保持濕潤，避免結痂產生，甚至可以安裝鼻腔鈕扣於鼻中膈穿孔處。

鼻外觀若塌陷 須手術做修補

然而，少數病患的症狀可能持續惡化，甚至鼻子外觀已經出現塌陷的狀況，這時需要手術介入。依照穿孔的大小，以不同的途徑做修補。

一般來說，若穿孔較大且較偏後側，經由鼻小柱切開的開放式鼻整形途徑可以提供手術醫師較好的手術視野；若是比較小的鼻中膈穿孔，內視鏡輔助的鼻內路徑即可達到理想的手術視野。

一般認為，以鼻黏膜本身的皮瓣所進行的穿孔修補最能恢復鼻腔本身的生理功能，然而若是缺損的面積過大，苦無適當的鼻黏膜可做為修補的材料，此時才考慮取身體其他部位的游離皮瓣來做為修補。

陳先生在手術修補後，相當配合地進行鼻腔沖洗，並不再使用相關毒品，術後追蹤的結果相當良好，鼻黏膜修補處之術後看來與一般人無異，若沒看過病歷記載，還不知道他有這段鼻中膈穿孔的歷史。然而手術的效果並非百分之百，越大的鼻中膈穿孔有越高的可能會有術後再次穿孔的風險，故詳細與手術醫師溝通並配合回診，是術後恢復的關鍵。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科醫師）

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