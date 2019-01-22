胖老外事件》空姐泣訴身心受創 長榮︰願協助提告

2019-01-22

〔記者陳宜加／台北報導〕胖老外搭機要求提供不合理服務，包括逼脫內褲、幫擦屁股，導致空服員身心受創；受害空服員昨出面還原事發經過，數度哽咽。長榮強調，旅客不得恣意提出無理要求，願協助空服員提告，並與律師研擬因應措施，選項包含拒載。

研擬拒載等措施

受害空服員昨於空服員職業工會陪同下出面，哽咽表示身為空服員，職責並不是幫忙脫內褲，且她也是人生父母養，需要專業心理諮商，昨已自行就醫，並考慮申請留職停薪。

工會表示，已接獲多名空服員反映，胖老外從去年五月至今，至少曾有三次相同要求，但上次空服員明確拒絕後，他直接拉在座位上，導致全客艙必須忍受惡臭十二小時，質疑長榮「黑名單」機制未落實。

長榮指出，該旅客曾搭乘二十次長榮航班，均無異常，也未提出特殊需求，去年首次因健康因素要求空服員協助如廁，空服員明確拒絕，該旅客最後自行商請其他旅客協助。公司對當時拒絕協助的空服員並沒有任何責難或懲處。

長榮表示，即使員工協助，絕不代表旅客可以恣意提出無理要求，空勤組員沒有協助如廁的義務，也絕不會責罰；正與美國律師研擬因應措施，諸如依法令拒載、要求有陪同者或出具適航證明等方案，以維護機組員與旅客權益，若空服員要提告，也會支持與協助。

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