今明低溫下探10度 週六又有冷氣團

2019-01-22

〔記者蕭玗欣、鄭名翔、謝介裕、佟振國／綜合報導〕初雪來了！強烈大陸冷氣團來勢洶洶，在低溫和水氣配合下，玉山昨迎接入冬第一道雪，創下六十六年來最遲的初雪紀錄。合歡山及雪山也降下瑞雪，猶如北國景觀。氣象局說，這一波強烈大陸冷氣團從今起逐漸轉乾冷，週六另波冷空氣報到，但水氣也不多，高山再降雪的機率不高。

玉山昨日上午八時至十時之間，在海拔三千公尺以上的高山就斷斷續續降下「雪粒」，下午三時十分開始降雪，到了傍晚，排雲山莊積雪約一公分，北峰一帶最深二．八公分。

昨下午一時許，合歡山莊至武嶺一帶飄雪，但雪量不多，道路邊坡積雪隨後也被雨水沖散。

玉山、雪山終降初雪

雪山昨上午十一時迎來今年初雪，且降雪持續到下午，高度達十公分，整片山頭白皚皚一片，樹梢也如同蒙上一層白紗。根據二○○九年架設的雪山圈谷氣象站資料顯示，今年初雪為十年來最晚的一次。

中央氣象局表示，週三以前全台受強烈大陸冷氣團影響，今晚到週三清晨因輻射冷卻效應，台南以北、東北部低溫下探十度。

週四、週五冷氣團減弱，但各地早晚氣溫還是偏低，週四清晨中部以北、東北部低溫僅十度。

週六另波冷空氣報到，氣象局預估強度為大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團，屆時中部以北低溫再下探十一、十二度。

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