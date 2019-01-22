必勝客披薩漲價 外送399元以下收50元

2019-01-22

〔記者楊雅民／台北報導〕速食店和中式餐飲連鎖店陸續調漲售價，披薩連鎖店龍頭必勝客昨日也宣布即日起調漲部分產品價格，披薩最多調漲二．四％，歡樂吧吃到飽漲幅更達八．八％至十八．六％。廿多年來未調整的外送服務費，即日起也調整為消費金額三九九元以下收取五十元。

四年未調價的必勝客歡樂吧吃到飽，原本平日中午時段和晚餐時段收費分別為二六九元和二九九元，週末和例假日為三三九元，即日起平日不分午晚餐統一收費三一九元、假日全天用餐統一收費三六九元。

另調漲大披薩十五元、小披薩十元，調幅二％至二．四％，不漲的是夏威夷、雙層美式臘腸、哈辣墨西哥、六小福、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇、鄉野青蔬、黑鑽松露培根、干貝舞鮮蝦等九種口味。個人披薩調漲六元，僅夏威夷、雙層美式臘腸兩種口味不調漲。

另外，芝心餅皮、菠蘿餅皮、菠蘿芝心餅皮、鬆厚帕瑪餅皮也都調漲十元。其他產品線包括義大利麵系列、樂享拼盤系列、半熟起司塔系列、樂享點心系列，皆維持原價。

拿坡里外帶、外送也漲 達美樂不跟進

拿坡里外帶、外送披薩價格也同步調漲十元，外帶大披薩調漲後的價格為二六九元，小披薩調漲為一六九元；外送大披薩調漲為三二九元，小披薩漲價為二二九元。

達美樂則表示，雖然基本工資與上游原物料等成本都有增加，內部現在還是傾向於「自行吸收」。

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