考慮民眾感受 林佳龍宣布包裹、快捷緩漲

2019-01-22

〔記者陳宜加／台北報導〕接地氣！中華郵政日前宣布三月四日調漲國內包裹、快捷郵件資費，三公斤以上依重量每件約漲十到二十元，每年約七百五十萬件受影響，交通部長林佳龍昨天「基於人民感受」，決定暫緩漲價。

林佳龍定調「人本交通」，任何施政均應考慮人民感受。他要求中華郵政重新計算郵資調漲後的收入與成本，發現增加收入有限，且政府單位調漲可能起帶頭作用，昨宣布緩漲。他說，緩漲可避免民生物價波動，且網路購物人口越來越多，應考慮影響對象、程度與競爭力。

避免物價連動 盼中華郵政業績應與國人分享

林佳龍指出，中華郵政經營業績好，應將成果與人民分享，未來也要轉型為物流公司，擴大市占率、提升競爭力。林佳龍也透露下一個改革是計程車產業面臨的困境，目前正研擬照顧方案，確定後對外公布。

另外，台鐵新一代票務系統確定延後上線，台鐵昨宣布，票務人員須全力投入春節疏運工作，新系統延至春節後分階段推出。預計二月廿一日上線、廿三日開放預訂團體票；四月九日開放預訂個人票，四月廿三日起取代舊系統。

台鐵新票務系統春節後上線 4月底取代舊系統

台鐵表示，第四代票務系統包括旅客入口網一站式服務與行動APP無紙化票證等功能，所有售票程式皆全新開發撰寫，整合介接窗口售票、自動售票機、驗票閘門、四大超商、郵局、電子票證、收單銀行等各項服務子系統與設備，必須經過嚴謹測試。

針對台鐵體檢，林佳龍則說，將全力爭取所需人力、經費，而非讓台鐵自行承擔；長期未解的票價合理化議題，將是改革項目之一，要朝向永續發展，希望給予時間診斷，並找到對策。

對於今年交通業務重點，交通部指出，另還包括偏鄉地區公路公共運輸涵蓋率將由去年的七十八％提高至八十三％；南迴公路拓寬改善、西濱快速公路後續計畫年底通車，蘇花公路山區路段改善計畫明年春節前通車；桃園機場第二航廈也將於今年四月完成擴建。

交通部施政表格

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