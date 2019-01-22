資深醫師痛批：台大醫資源分配 不看能力看派系

2019-01-22

〔記者劉力仁、林惠琴／台北報導〕台大醫院院長地位崇高，經手及分配的研究經費龐大，政要名人就醫莫不輕聲請託，在許多人觀念中，台大醫院院長社會聲望高於衛生署長，當年台大醫院前院長林芳郁辭去院長，減薪接任衛生署長，引來醫界一片譁然；但向本報爆料的資深醫生痛批，派系及學閥把持台大醫院及醫學院，「資源都分給同一條船上的人（指同派系）」，譬如雲林分院院長黃瑞仁做得不錯，但「沒有搭船」（意指沒有進入派系），這次院長遴選就被刪除在推薦名單之外，很可惜。

郭明良論文造假引發爭議

兩年多前爆發台大生化所郭明良教授的癌證實驗論文造假，引發軒然大波；資深醫生表示，資源分配不看能力看派系，成為論文造假的主要起因，因能力不足、研究做不好，但拿了太多資源，只好造假交代。

台大醫院代表頂尖人才齊聚，深獲民眾信任，漏夜排隊搶現場掛號。依照衛福部健保署公布財報，近年來，台大醫院獲利能力連年成長，二○一四年至二○一六年均榮登最賺錢醫院前三名，結餘從十六．九億元增至廿五．二六億元。

醫學院長遴選 黑函、關說不斷

另外，台大醫學院院長遴選，資深醫生表示，院內風風雨雨，院內黑函、打電話罵人、傳簡訊關說、遴選委員產生過程爭議不斷。該名資深醫生說，許多人平常教導學生要注意醫學倫理，但回過頭大搞派系、爭權奪利，要怎麼面對學生？他常常感覺台大對不起國人的期待。

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