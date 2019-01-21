胖老外逼空姐擦屁股 長榮調查有無性騷

2019-01-21

〔記者陳宜加／台北報導〕一名外籍乘客搭乘長榮航空班機，無理要求空服員協助脫內褲、擦屁股，導致空服員身心受創。民航局表示，不適航者須提供醫師證明。長榮聲明，保護員工是公司的職責，面對乘客不合理要求，可以拒絕。

一名白種外籍男子十九日搭乘長榮班機，從洛杉磯飛往台灣，因體型壯碩擠不進經濟艙廁所，要求至商務艙廁所，更以右手斷掉而無法施力為由，要求空服員協助脫內褲、幫忙擦屁股，最後由座艙長戴上三層手套完成，但空服員已身心受創。

該名空服員在臉書還原事發經過。她目測男子約兩百公斤，起初要求她協助從馬桶上把他拉起來，基於人道考量而答應，沒想到是噩夢的開始；對方坐在馬桶上張開雙腿，生殖器就攤在眼前。

乘客不合理要求可拒絕

長榮表示，保護員工是公司的職責，美國規範航空公司載運身心不便旅客時，應提供或無須提供的協助，長榮空服員無須提供如廁、餵食、醫療等特殊照護。面對旅客無理、過分的要求，可以運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程拒絕，以維護機上安全秩序與應有尊嚴。

提供空服員身心諮詢

長榮也說，已關懷該名空服員並將適切提供身心諮詢協助；同時調查該名旅客是否涉及性騷擾，若已造成空服員傷害，將採取必要措施，避免類似情況發生。

空姐教室負責人陳瑞秋表示，一般作業在報到時由地勤確認乘客可以自理才能單獨上機，否則須有隨行者陪同，部分外籍航空甚至要求簽切結書。類似個案，外籍航空應會拒載或要求隨行者照護。

她強調，空服員可以堅定拒絕，當時可能考量對方受傷或班機無法降落，但可以告知對方可能危害飛安，若再不從廁所出來，將依據機長指示與民航法規處理，即使受傷也須自行負責。

民航局表示，適航無剛性規定，但乘客應了解自身狀況，衛福部頒布準則，新生兒、孕婦或傳染病等不適合搭機者須由醫師開立適航證明，航空公司審慎評估是否載運；若乘客要求額外服務，應事先詢問。

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