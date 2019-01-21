偷渡返台後自首︰同行者帶中國肉品

2019-01-21

〔記者余衡、俞肇福、陳心瑜、林惠琴／綜合報導〕新北市從事業務工作的四十六歲李姓男子，去年十月遭中國逮捕，關押六十七天後，「坐桶子」偷渡返台。由於同行偷渡客攜帶大量豬肉製品，李男擔心非洲豬瘟疫情在台爆發，在臉書《爆料公社》爆料後自首。他說：「豬瘟最大漏洞是坐桶子！」

李男貼文說，去年底他到中國工作，疑因利益衝突得罪官員，涉犯詐欺罪送往廣東某看守所，他找當地律師付廿萬人民幣打點官員，雖很快就被釋放候審，但持續遭限制出境，因為想快點返回台灣，又花十萬人民幣請律師想辦法。

李男供稱，去年十二月廿一日從福建泉州海邊搭乘舢舨至公海，再轉接駁漁船到澎湖，他與三名台灣人搭船，目睹三人攜帶並食用大量肉乾及火腿腸等。他在澎湖下船買機票回台北，由於中國封鎖豬瘟消息，返台後才驚覺事態嚴重，幾經掙扎後，前天深夜向警方自首。

警訊後除將李男依違反「入出國及移民法」函送，並轉知新北市農業局、海巡署及移民署等業管單位，並根據李男供詞積極追查防疫疏漏處。

不明肉品勿丟廚餘桶 應通報防檢局銷毀

新北市長侯友宜昨天指出，許多走私客會夾帶從中國帶來的肉品，這部分的防堵絕對不能掉以輕心，要全力做好防範。農委會副主委黃金城表示，海巡署是主管機關，過去就很積極查緝，如今又有相關消息傳出，會再加強嚴查，共同防止病毒入侵。

農委會提醒，民眾出國除了不得攜帶肉製品回國，若發現來路不明的肉品，應通報處理，由防檢局集中銷毀，防檢局非洲豬瘟防疫專線︰0800-039131，千萬不要丟到廚餘桶內，以免疫情擴散。

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