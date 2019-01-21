學者︰高麗菜種苗數量 應確實登記

2019-01-21

〔記者簡惠茹／台北報導〕農委會過年前將針對高麗菜，首度為農產品實施「登記保障收入」制度。台灣大學農業經濟學系教授雷立芬表示，這是一個立意良善的制度，建議與農委會其他制度結合，一方面控制產量，另一方面有清楚的資訊來調節，但是執行時還需要政府更通盤全面的思考與決心。

雷立芬指出，高麗菜一年好幾作，每個菜農栽種時間也不一致，政策一旦施行，什麼時候開始登記？登記時間多長？還是有登記就可納入補助？有許多細節要考量。而且政府要有決心執行，讓登記者取得相關補助，才能確保政策有效推動。

雷立芬也建議要從源頭就開始控管。她表示，美國就是從種子就開始控管，高麗菜農從種苗拿了多少就要確實登記，一旦可能出現生產過剩的情況，就可以從種苗開始減少供應，甚至先暫停提供，才不會讓農民就算登記，還是一直種下去，到最後還是無法解決生產過剩的情況。

結合農損保險補貼 調控產銷

農委會的登記保障收入制度，未來可望推到更多農產品，雷立芬也提醒要能跟農委會其他制度全面結合。舉例來說，這項制度可以跟農損保險制度結合，登記之後，農損保費可以給予補貼，一方面控制產量，另一方面掌握農民生產，出現歉收或豐收的情形，就可以很清楚供應鏈資訊，調配農產。

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