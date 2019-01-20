甩掉中耳炎沉積物 睡姿調整很重要

2019-01-20

文／陳建志

一名40歲男性在某一次感冒時突然耳痛，醫師診斷是急性中耳炎。等到耳痛消失後，該耳總是感到悶悶的，與人交談時，仿如「隔著一層膜」；倘若交談音量突然變大時，還會聽見「啪啪啪」的怪音，相當地困擾。在安靜的環境中，還會聽見持續性「嗡嗡嗡」聲。

起初以為是聽力退化，但聽力檢查並無異常發現。就醫時，我發現他的左側耳膜內層散佈著白色條紋與斑點，彷彿佈滿了「水痕」。

發炎分泌物沉積耳膜 耳朵悶悶的

這名男病患其實是罹患了「中耳炎沉積物症候群」，起因於患者晚上睡覺側臥時，急性中耳炎分泌物中的蛋白質在靜止狀態下，逐漸沉積在耳膜上。

等到中耳炎緩解，附著耳膜上的蛋白質沉積物還來不及被吸收，一旦有聲音傳入，就會干擾到正常耳膜的震動，造成傳導性聽力障礙，輕者感到耳悶，重者出現耳鳴。

一旦有大的聲響傳入時，耳膜震動太大，沉積物還會突然崩落，患者會聽見類似地震時，水泥牆壁上石塊剝落的聲音，相當獨特。

這種源自於急性中耳炎的併發症處置，以睡眠時頭部姿勢改變與生活習慣調整為主。會請患者在睡覺時身體向另一側側臥，最好每天均能進行有「跳躍」成分的運動，例如打球、慢跑或舞蹈，均可使沉積物趕緊脫離耳膜，至於瑜伽、游泳、自行車等水平或緩和的運動，無法加速此病緩解。

另外，持續服用抗組織胺，或併用益生菌一段時日，可以避免急性中耳炎在短期內復發。這名男病患在遵循醫囑接受治療一個月後，症狀就已完全消失。

若聽覺過敏 聽到大聲響恐不適

此病如果不治療，隨著病程進展，會演變成聽覺過敏，一聽到大的聲音會極度不適，衍生焦慮或失眠。

建議讀者，倘若感冒罹患急性中耳炎，晚上睡覺宜向健側側臥，讓蓄積在中耳腔的分泌物順著重力經由耳咽管流出中耳腔，避免耳膜持續浸泡在分泌物中，減少爾後續發耳鳴或耳悶的機會。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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