水價調整方案 後天送董事會

2019-01-20

〔記者楊綿傑／台北報導〕水價調漲始終「只聞樓梯響，不見人下來」，不過為了反映營運成本，也讓水價合理化，台灣自來水公司正研擬「水價調整方案」，預計本週二提送董事會討論。台水表示，將以照顧民生、不影響物價為最高指導原則。

反映成本 讓水價合理化

台水董事長郭俊銘提到，台灣水價是全世界第三低，廿多年不曾調整過，不合理的程度讓先進國家直呼不可思議，低水價無法反映成本，又無法促進節約用水觀念，因此考慮讓水價合理化。

台水公司目前用水收費分為一至十度、十一到卅度、卅一到五十度、以及五十一度以上等四個級距，水價不同，一般民眾用水量大致都集中於廿度以下。據了解，水價調整方案是藉由增設級距，設定基本度數，讓用水大戶需多負擔水價，民生不致受影響。

增設級距 民生不受影響

台水發言人武經文說，有列出多種方案組合，仍在做最後調整，但將依據經濟部所提示，照顧民生、級距加大、盡量不影響物價等方面考慮。

農曆年將至，用水可能達到高峰，尤其除夕當天可能因打掃、烹煮關係，會比平常增加數十萬噸用水量，今年為例，平時每日供水量約八百八十萬噸，但除夕預估供水量將達九百七十三萬噸，武經文呼籲，民眾錯開用水尖峰時段，提前展開大掃除，並節約用水。

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