強烈冷氣團來了 今晚轉濕冷

2019-01-20

〔記者楊綿傑／台北報導〕好天氣過去了！根據中央氣象局預測，今上午將先受鋒面通過影響，各地有降雨機會，午後強烈大陸冷氣團來襲，搭配華南雲雨區東移，本週前半段天氣濕冷，週三起雖轉乾但受輻射冷卻影響，低溫可能下探十度，恐創下入冬以來最低溫，提醒民眾注意。

週三起轉乾冷 下探10度

氣象局預報員陳建安指出，鋒面今天一早就會從北往南掃過，強烈大陸冷氣團緊跟在後，北部上午會下雨但還能看見一點陽光，中午後開始降溫，中南部、花東地區，要到入夜後天氣才會開始轉涼，一路要冷到週三一整天，週四起冷空氣才會減弱。

陳建安解釋，在強烈大陸冷氣團影響期間，明後天濕冷，北部、東部有明顯降雨，中南部山區也可能飄雨。中部以北、東北部低溫大約十一至十三度，南部、花東地區大約十五至十七度，白天溫度回升也有限，北部十六至十七度、中部廿度、南部廿三至廿四度、東部十八至廿二度。

週三起變成乾冷，陳建安說，屆時只剩花東有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，而伴隨輻射冷卻效應，中部以北、東北部低溫下探十至十二度，南部、花東地區十四至十六度，冷空氣到週四才會減弱，日夜溫差仍然較大。

明後天高山降雪 要看水氣

陳建安說，明後天在三千公尺以上高山，如玉山、合歡山有可能下雪，預估溫度夠低，但水氣能不能適時配合，要看當時狀況。

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