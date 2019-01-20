銷日前景疑慮 鰻苗豐收卻價跌

2019-01-20

旺季不旺 養殖戶多觀望、放養保守

〔記者蔡宗勳、簡惠茹／綜合報導〕我國這季鰻苗捕獲量已逼近上季的兩倍，價格則滑落至每尾八十元上下，但因對主要外銷國日本的市場前景有所疑慮，鰻魚養殖戶大多心存觀望，放養數量相對保守。

為保護鰻魚資源，我國規定每年十一月一日至翌年二月底捕捉鰻苗，這季截至本月十三日（每週一彙報），鰻苗捕獲量二千一百四十公斤，約為上季一千一百公斤的兩倍；鰻苗價格從開盤時的每尾一百二十元，滑落至目前的八十元上下，只有上季的一半，但養殖業者仍認為風險太大，選擇觀望或減量放養。

不便具名的漁民說，雲嘉春季氣候不穩定，要等到清明節前後放養鰻苗，這陣子購入鰻苗，須送到屏東縣寄養，代養費用每尾約二十元，由於多出這筆成本，鰻苗每尾逾六十元，風險就相對增加。

這名漁民還說，日本是我國鰻苗最主要的外銷市場，但這幾年，日本為控制成鰻市場，到處蒐購鰻苗，我國興起鰻苗走私日本的風潮，由於鰻苗生命力堅韌，且一公斤就有五千尾，搭飛機夾帶二、三公斤闖關，利潤可觀，而日本有了充裕鰻苗，台灣銷日鰻價就受到抑制，致去年日本鰻魚節竟出現外銷價不升反跌的詭異狀況。

走私鰻苗+中國低成本競爭 鰻魚養殖陷困境

鰻魚旺季不旺的現象愈來愈明顯，台灣區鰻蝦生產合作社聯合社統計，去年元月鰻價四尾一公斤規格者每公斤八百元，由於上季鰻苗捕獲量銳減，推斷今年同期應有一千元行情，甚至上看一千二百元，結果只在六百五十元低檔波動。

有漁民強調，台灣鰻魚養殖目前有三大困境，首先是鰻苗走私，讓日方可以掌握成鰻基本需求量，進而壓低進口價格；其次是我國外銷通路掌握在大貿易商手裡，價格難免受箝制；第三是台灣人到中國教授養鰻技術，中國以低成本競爭，威脅台灣外銷，台灣鰻價已走低半年多。

農委會漁業署副署長林國平表示，海關平常就會查緝走私，捕撈鰻苗期間更會加強查緝，至於貿易商控制外銷價格的部分，漁業署較難介入雙方交易，現在台灣鰻苗相當珍貴，希望能多鼓勵大家在台灣養育。

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