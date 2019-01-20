中製酒測器 酒喝再多測都0／消保處抽查15件酒測器 全都測不準

2019-01-20

〔記者陳宜加／台北報導〕使用來路不明的劣質酒測器，當心結果失準！消保處抽查市售一般用酒測器，產地多為中國，結果全數「測不準」；其中更有一台無論增加多少酒精濃度，檢測數值永遠為○。消保處指出，若限期未下架或改善，最重將開罰一五○萬元，同時呼籲消費者、運輸業者選購符合國家標準的商品。

消保處表示，部分運輸業者為預防酒駕，經常利用一般用酒測器自主管理，也有餐飲業者提供消費者使用，根據檢測結果評估是否開車。適逢尾牙、春酒期間，隨機抽查市售十五件一般用酒測器，結果品質檢驗、商品標示兩項全數不合格，違規率高達一○○％。

消保官王德明表示，品質檢測由工研院量測技術發展中心，根據現行國家標準「一般用呼氣酒精測試裝置—要求與試驗法」進行查核，項目包括呼吸取樣、準確性測試、連續呼吸等三項，最後僅一台通過連續呼吸測試；更有一台酒測器無論增加多少酒精濃度，檢測數值永遠為○，王德明直呼：「根本欺騙消費者！」

警用酒測器精準 要價20多萬

他解釋，一般用酒測器與警用專業酒測器不同，後者更加精細、敏銳，單價至少二十多萬元；一般用酒測器市價約二、三千元，準確度有不小落差。

根據統計，不合格商品中有十件為中國產製、其餘五件產地不明。王德明指出，已交由經濟部依據消保法要求限期改正，否則處以六至一五○萬元罰鍰。

王德明提醒，一般用酒測器僅供自我管理使用，不得用於質疑執法或專業用酒精分析儀的量測結果，選購應認明符合國家標準的商品，並符合相關標示規定，以免誤用來路不明且準確性不足的問題商品。

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