檢座投書質疑「增警力防疫」 基層警：無法認同

2019-01-20

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北地檢署檢察官吳忻穎日前以「豬瘟防疫增警力？『調度條例』遠不比『上命下從』的威力」為題投書媒體，質疑內政部長徐國勇調度警力防疫的正當性；但也有基層員警對吳的說法不以為然，出現罕見警界公然挑戰檢方的局面。

檢察官吳忻穎投書點出，「律師出身的內政部長徐國勇表態支持廢除『調度司法警察條例』…一轉身卻…親上前線視察豬瘟防疫，表示要將防疫的行政工作交付給警政署…不知道律師出身的徐部長是不是姑婆芋吃太多，所以嘴麻而語無倫次…」。

一位基層警員表示，當前正值非洲豬瘟防疫工作非常時期，防疫視同作戰，總統蔡英文也召開防疫國安會議，行政機關不分單位全力投入防疫，警察為行政團隊一員，責無旁貸，在新購安檢Ｘ光機設備還沒到位前，由專責警力支援機場安檢工作，並無不妥。

廢調度條例 兩碼事

這位警員說，廢除調度司法警察條例的影響是長期且遍布全國警察機關，但廢除調度條例與否，跟防疫增加警力，是兩碼事；吳檢察官指稱徐國勇「試圖以討好警政高層的假議題操作方式，一把將警察權攬在手裡」，以警察在非常時期投入豬瘟防疫工作，質疑徐國勇支持廢除調度條例的態度，不但偏頗，也太小看警察。

吳忻穎目前休假人在國外，記者聯絡不上，無法得知其回應。

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