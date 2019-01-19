軟式輸尿管鏡 雙側腎結石一次清

2019-01-19

記者翁聿煌／新北報導

67歲黃女士近3個月以來腰部持續痠痛，原本不以為意，直到雙側腰部疼痛難耐，加上出現泌尿道感染及血尿症狀，就醫後診斷為雙側腎臟都有結石，接受新式的「軟式輸尿管鏡碎石手術」治療，同時處理雙側腎結石，手術隔天即可出院。

術後隔天即可出院

雙和醫院泌尿科醫師何承勳指出，泌尿系統結石是國人常見的疾病之一，傳統上可採取體外震波碎石，或經皮穿腎取石手術治療。每次體外震波碎石術的結石成功廓清率為70%至80%，但結石若大於2公分時，治療效果有限，常需多次接受體外震波碎石術，並可能因結石碎片造成輸尿管阻塞。

經皮穿腎取石手術適用於較大腎結石，但需要在腰側開1公分切口，以利內視鏡穿過體表進入腎臟，手術風險較高、術後恢復時間較久。

黃女士說，她在成衣廠工作，需長時間久坐縫製衣服，經常憋尿，後來變成尿量減少，起初腰部隱隱作痛，認為是長時間久坐引起的脊椎疼痛，但隨著工作時間拉長，成衣廠旺季來臨，更無法離開座位去上廁所，加上飲水量和排尿量減少，才會出現雙側腰痛難耐及血尿症狀。

經何承勳診治後，發現黃女士右側一顆腎結石直徑長達2公分，左側腎結石直徑分別為1.5公分、1.2公分及0.5公分，造成黃女士身體不適，經採取「軟式輸尿管鏡碎石手術」，搭配採用雷射將結石打成碎片，並隨尿液排出體外。

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