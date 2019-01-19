4家OTT不退費 消基會籲速訂主管機關

2019-01-19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕民眾要追劇或看運動賽事，除無線、有線電視台，近年網路新興OTT服務（Over-the-Top service）漸成熱門，可分為線上影音平台、頻道業者和電信業者等。消基會近日調查十二家OTT收費平台業者，發現有四家業者不提供猶豫期保障、四家不能退費，但OTT目前根本無主管機關可管，消費者權益恐受損，呼籲政府應速訂出主管機關及遊戲規則。

NCC回應，正在蒐集各界意見並參考國外作法，將研析OTT監理與納管模式。

根據資策會產業情報研究所在二○一七年針對台灣網友「上網追劇行為」進行調查，台灣網友追劇花費的平均時間以一到二小時最多（廿四．七％），每次花費三小時以上的重度使用者，比率也有約五．三％，顯示消費者收看電視的習慣確實已有改變，更多民眾開始接受可付費訂閱或可免費收看的OTT影音串流節目。

消基會呼籲業者應比照有線電視定型化契約精神，修正不公平的條款內容，爭取消費者信賴，也提醒消費者選擇OTT服務應多方比較，才是聰明消費者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/