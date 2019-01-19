防豬瘟衝擊黑豬產業 豬農籲研發專用飼料

2019-01-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣是本土黑豬種源發展重鎮，因非洲豬瘟防疫措施，造成產業重大衝擊，中北部黑豬肉豬場減產減養，屏東黑仔豬無人收購，養豬戶組成台灣本土黑豬自救會，呼籲政府研發適合本土黑豬食用的飼料，協調台糖收購黑仔豬；屏東縣政府強調，將盡全力協助。

台灣本土黑豬自救會總幹事曾仁德表示，建請中央推動本土黑豬保種，研發適用本土黑豬食用的飼料，做為本土黑豬養豬戶飼養標準。

曾仁德說，本土黑豬長到三十公斤以後吃廚餘有其歷史背景，在非洲豬瘟威脅下，盼望產、官、學一起研發出本土黑豬專門飼料，將危機化為轉機，把台灣特有的品種保留下來，就像日本的鹿兒島黑豬、西班牙的本土伊比利豬，雖然是少數，卻是振興產業的希望。自救會也建議屏東縣應設立廚餘集中蒸煮中心示範場，妥善處理廚餘，達到政府、人民和養豬產業三贏局面。

根據屏縣府統計，屏東廚餘養豬戶兩百五十二戶，約有二十二萬頭黑豬；縣府農業處長黃國榮表示，在提高畜牧場非洲豬瘟防疫措施的同時，也會推動本土黑豬保種作業，將協助自救會聯繫家畜衛生試驗所推動研發飼料，也會爭取延長畜牧場轉型飼料飼養的申請時間，兼顧產業調節及防疫措施下，保護本土黑豬產業永續經營。

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