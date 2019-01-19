林佳龍︰台鐵先提升妥善率 再談票價

2019-01-19

〔記者鄭瑋奇、李雅雯／台北報導〕普悠瑪事故後，政府積極處理台鐵體檢、改革、事故善後工作，對於台鐵累計虧損上千億元，是否會調漲票價？新任交通部長林佳龍昨日表示，台鐵財務結構問題是過去歷史累積下來，會盡力解決，不過目前整體妥善率太低，希望先提升妥善率，再對員工權益、甚至票價等議題提具體方案，才能得到支持。

未來台鐵如何讓旅客獲得安全、良好的服務，林佳龍說，會以提升台鐵整體妥善率來讓人民有感，但當然不能只增加員工負擔，還是看看他們的權益是否有得到保障，會在台鐵總體檢會議上，就各項議題逐一討論，未來妥善率如果提高，立法院才比較會接受台鐵提出的財務檢討方案。他指出，台鐵面臨的不只是內部問題，而是長期以來的系統性問題，會以交通部長身分帶領台鐵改革與轉型。

造成十八人死亡的普悠瑪重大翻車事故，即將屆滿百日，但罹難者家屬不滿意去年底出爐的調查報告，賠償金方面與家屬們也並未達成共識，林佳龍說，他下週會親自拜訪普悠瑪事故罹難者家屬，希望相關賠償與善後的事能盡快有共識，在春節前解決。

台鐵局表示，目前懲處名單是基於去年十二月二十一日調查報告中，有關行政管理責任的部分，待司法結果出爐後會進一步懲處。

此外，因應春節連假疏運需求，勞動部規劃客運業適用鬆綁七休一例外彈性，客運業駕駛可連續工作九天；勞動部預告期結束後，昨日上午召開法規會，現已在整理資料、研擬公告，法規會另要求新增兩附帶條件，包括「每天駕車不得超過十小時」、「連續二個工作日間，應有連續十小時以上休息時間」，相當於「有條件地拍板通過」。

春節客運司機可連上9天 每天不得逾10小時

勞動部回應交通部要求，同意春節連假期間因應疏運需要，允許客運業駕駛可連續工作九天，除了本來的附帶條件「連續工作不得超過九天」和「單日工時超過十一小時的天數最多連續三天」等條件外，昨天的法規會上再新增兩條件，包括「每天駕車不得超過十小時」、「連續二個工作日間，應有連續十小時以上休息時間」。

與會委員、文化大學法律學系教授邱駿彥表示，委員們普遍不同意客運業鬆綁七休一，他也建議運輸業者若要實施鬆綁七休一例外彈性，必須提出人力補充改善計畫，說明業者要在幾年內補足假期運輸的人力缺口。

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