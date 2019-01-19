澎湖西嶼玄武岩景區步道 破壞景觀

2019-01-19

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖西嶼大菓葉玄武岩柱景點再傳爭議！先前曾傳出私人地主放置貨櫃，最近則是澎湖國家風景區管理處增設步道及3D立體人行道，遭外界批過於突兀；澎管處解釋，步道是為了避免遊客攀爬拍照、3D立體人行道是讓車輛減速。

盼遊客在步道拍照 勿攀爬岩柱釀禍

玄武岩柱是火山熔岩流在冷卻時體積收縮，形成柱狀節理。西嶼大菓葉玄武岩柱，位在澎湖西嶼濱海公路、二崁草原至赤馬五孔頂間。這片玄武岩前方有處凹地，每逢雨後凹地積水，水中呈現玄武岩柱的倒影，彷彿畫作般，令人驚豔。

如此美麗的景觀卻屢遭遊客攀爬、噴漆破壞，甚至曾經發生有部分私人土地沒有完成徵收，地主們找來吊車置放貨櫃，上面還漆有「私人土地勿入，發生危險自行負責」等字句，引發爭議。

雖然澎管處立牌警告，但每年仍有不少遊客攀爬拍照、屢勸不聽，澎管處乾脆鋪設步道，提供遊客駐足拍攝玄武岩柱的指引，希望達到阻絕效果，但因設計和玄武岩景觀不協調，不少民眾認為應避免過多人為建設，保持原始風貌較好。

澎管處表示，現為枯水期，步道感覺比較突兀，已在步道旁廣植草皮，未來綠地長成後，就會融入玄武岩景觀，設計鋪設的步道在尾端也刻意增寬，提供團體客與玄武岩柱合照的定點，希望杜絕攀爬玄武岩柱的情形。

3D人行道惹議 澎管處︰維護遊客安全

3D立體人行道也讓許多經過的人車嚇一大跳，在視覺效果誤導下，還以為路面凹陷，不敢過去。澎管處也說明，當初是希望經過的車輛看到之後能減速，維護遊客安全，經民眾反映後會考慮在3D立體人行道前後方加裝警示標語。

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