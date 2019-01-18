搶救腦中風 就要臨．微．不．亂

2019-01-18

記者吳亮儀／台北報導

80歲的林阿嬤在10幾年前曾經腦中風，日前突然覺得右半邊身體沒力氣而跌倒，講話口齒不清，家人趕緊將她送醫。

最近天氣變化大且濕冷，腦中風患者也增加，台灣神經學學會理事長、北榮神經醫學中心主任王署君指出，台灣是高齡社會，許多老人有「三高」，還有心臟病等問題，一旦氣溫變低，腦中風機率大增。

王署君說，腦中風罹患率隨年齡而遞增，60到64歲有2.9%民眾曾發生腦中風、65到74歲有7.2%、75歲以上高達12.3%，平均每8名老年人，就有1人會面臨腦中風危機。

氣溫驟降 「三高」長者要當心

王署君提醒，有家族病史、患有三高、心房顫動等心臟疾病、肥胖，或有菸癮或酒癮的中高年齡族群及其家屬，都該提高警覺，注意腦中風徵兆，必要時儘速就醫治療，以便降低之後身體失能的機率。

腦中風病友學會與國健署推廣「臨微不亂」4字訣，包括「臨」時手腳軟，雙手平舉，其中1隻手是否無法舉起；「微」笑也困難，面部表情怪異，兩邊臉部表情不對稱；講話「不」清楚且不完整；別「亂」快送醫。當出現任一症狀，先記下發作時間，立刻撥打119送醫。

以往因擔心80歲以上急性缺血性腦中風患者在施打靜脈血栓溶解劑時，會造成出血等後遺症，因此健保僅開放18到80歲的患者使用，但臨床觀察發現，80歲以上中風患者若能在3小時內接受治療，近3成病友在90天內可望恢復原有功能。因此腦中風學會修訂腦中風治療指引，與日本、美國醫學同步，建議80歲以上病友也可使用，健保署去年11月放寬年齡限制，18歲以上急性缺血性腦中風患者都可獲得給付。

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