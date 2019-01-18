6旬婦起司臉 原來是罹胰臟癌

2019-01-18

記者陳建志／台中報導

67歲的葉女士去年8月開始眼睛和皮膚越來越黃，尿液也變得如濃茶色，因肚子都不會痛，讓她越想越奇怪，就醫後經超音波、電腦斷層等檢查，才發現胰臟頭有1顆2公分腫瘤，確診罹患胰臟癌。所幸及早發現，且位置適合手術，術後狀況穩定。

醫師提醒，若發現上腹部疼痛、黃疸、背痛、體重減輕，要儘速就醫釐清。

亞大醫院肝膽胃腸科醫師許樹湖表示，這名患者因黃疸，皮膚變黃，宛如「起司臉」，常見原因包括：肝臟疾病、溶血性貧血和總膽管阻塞，經超音波檢查發現總膽管阻塞，進一步安排抽血、電腦斷層、核磁共振等檢查，才發現胰臟頭有1顆2公分腫瘤，並確診為胰臟癌。

亞大醫院一般外科主治醫師王銘嶼表示，罹患胰臟癌危險因子包括：遺傳、抽菸、喝酒、肥胖、糖尿病、慢性胰臟炎等，好發年齡為60歲以上，男性比女性多1倍，因目前尚無有效抗癌藥物，加上胰臟周遭血管、淋巴多，確診胰臟癌患者中，僅約2成可開刀，且晚期胰臟癌平均存活時間僅約3至4個月，所以人人聞胰臟癌色變。

無痛性黃疸 常與膽胰腫瘤有關

王銘嶼指出，葉女士因腫瘤位於胰臟頭，造成胰管和總膽管阻塞，因而出現黃疸，才能早期發現異常，因此種無痛性黃疸通常與膽胰腫瘤有關，民眾要提高警覺。

但位於胰臟頸和胰臟尾的腫瘤，因症狀通常不明顯，往往需等到上腹、背部疼痛時才察覺異狀，此時多數病人的癌細胞已轉移，治癒的機率相對較低。

王銘嶼說，因胰臟位於腹腔後方，鄰近許多器官，淋巴廓清範圍廣，需透過胰十二指腸切除術，將胰頭、遠端胃、十二指腸、膽囊、總膽管、上端空腸等切除，並進行胰臟、膽管、腸胃道3處接口重建，葉女士的術中意外發現輕微血管侵犯，經心臟血管外科主任劉殷佐執行上腸繫膜靜脈重建，順利完成手術。

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