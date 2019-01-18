潰瘍性大腸炎 日瀉9次都血便

2019-01-18

記者蔡淑媛／台中報導

39歲的高小姐從事婚攝業務，工作壓力大，10年前罹患潰瘍性大腸炎，經常腹痛、血便，1天要排便近10次且都是膿血，服類固醇藥仍時常復發、住院，直到前年接受生物制劑治療，並改變飲食作息才改善。

糾纏10年 OL接受生物制劑治療

醫師提醒潰瘍性大腸炎患者一定要好好治療控制，否則病情嚴重不但要切除大腸，做人工肛門，罹病10年可能會罹患大腸癌。

台中榮總大腸直腸外科病房主任陳周誠指出，潰瘍性大腸炎不易根治，發生原因來自壓力、種族或飲食，造成大腸發炎、潰瘍出血，大多發生在20到40歲青年族群，會血便、腹痛、一直如廁排便，病情時好時壞，而且病灶會從直腸向上連續性蔓延到乙狀結腸、降結腸、橫結腸到升結腸，嚴重恐要手術切除。

高小姐在10年前（29歲）因血便就醫，確診罹患潰瘍性大腸炎，病情急速惡化，常常腹痛如絞，1天要上8、9次大號都是膿血，也吃不下，2個月暴瘦10公斤，服藥效果差，經常住院，甚至住上1個月，無法好好工作。

陳周誠說，當時高小姐的病灶蔓延到降結腸，有1/4的大腸都潰瘍發炎，不斷刺激排便，腸壁黏膜不斷剝落出血，都是血便，已經是重度潰瘍性大腸炎，直到前年開始施打生物制劑，每4週注射1次，到去年底，病情大幅好轉，不用服類固醇了，1天正常排便1、2次，不再腹痛、血便及發燒，可以好好工作與生活。

醫籲積極控制 以防罹大腸癌

陳周誠表示，國內潰瘍性大腸炎的盛行率為10萬分之17，大多能藥物控制良好，現在健保也有給付中重度患者的生物製劑治療。

他提醒患者一定要積極治療，如果不好好控制，以院內107個患者來說，10年病史者就有8%合併罹患大腸癌，因此，有血便不要輕忽以為只是痔瘡，應儘速就醫。

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