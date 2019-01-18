「洄瀾之心」虧800萬 台鐵收回經營權

2019-01-18

〔記者王峻祺／花蓮報導〕由台北直達花蓮的普悠瑪號觀光列車「洄瀾之心」，因提供「車加酒」服務，解決旅客一票難求問題而聲名大噪，但上路才半年，接連受到國旅人數銳減、普悠瑪翻車事故影響，平均搭乘率僅剩五成，虧損八百多萬元，業者本月十四日與台鐵終止合約，但仍保障購票者權益至六月底，台鐵已將餘票釋回訂票系統。

搭乘率不到5成 業者解約

去年六月，有花蓮旅宿業者向台鐵承租為期一年的普悠瑪號列車「洄瀾之心」，連假雖能滿載，但平日搭乘率嚴重不足，業者十四日與台鐵達成協議，雙方合意終止合約。

承辦業者怡園度假村總經理陳義豐說，一年租金一億二千萬元，原合約內容要求搭乘率須達八十一．三％，但自去年六月卅日簽約上路後，前三個月營運量不足，十月上旬好不容易轉虧為盈，又受到普悠瑪翻車影響，再加上國旅人數驟減，搭乘率只剩五成。

他強調，洄瀾之心搭乘率低於八成時，有花東地區永續發展基金預算補助經費，但業者也須自行負擔金額，加上之前彩繪列車一百多萬元及半年來的人事費百萬元，粗估已損失超過八百萬。

購票者權益保障至六月底

陳義豐強調，幾經熟慮後，只好忍痛與台鐵終止合約作為停損點，並將列車經營權返還台鐵，台鐵仍會保障預訂車票的旅客座位至六月廿九日止，並保留原車彩繪、解說及伴手禮選購等服務。

台鐵花蓮運務段段長吳金添坦言，台鐵目前已收回觀光專列經營權，扣除原本預訂車票的旅客座位後，將把餘票釋回訂票系統，供一般民眾訂票。合約終止後，一月十五日至六月廿九日間，旅客於一月十四日前預訂的「車加酒」車票仍適用，農曆春節車票幾乎客滿。

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