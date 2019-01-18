力防非洲豬瘟侵台／需檢查手提行李 僅占全體旅客2成

2019-01-18

〔記者李欣芳、姚介修／綜合報導〕為加強防範非洲豬瘟，在行政院長蘇貞昌要求下，自疫區入境的旅客手提行李改為一○○％抽檢，造成排隊檢查人龍問題，為避免外界疑慮，蘇貞昌昨表示，這些被檢查的旅客僅佔全體旅客的二十％，從疫區來的航班佔總航班二十％，希望外界知道這不是全面，而是針對疫區來的旅客抽檢一○○％。

從疫區來 才須全面檢查

他說，為了怕對觀光旅客造成不便，政府緊急採購Ｘ光機、加強人力，對相關疫區來的旅客做特別動線服務，特別增加檢驗關口，加快其動線，難免因此增加幾分鐘，但為避免非洲豬瘟疫情危害，要請旅客或國人幫忙。

蘇貞昌昨在行政院院會中表示，他要求來自高風險疫區的旅客隨身行李查驗要達到一○○％，先前只有三十％，沒有抽檢的七十％旅客，其中若有非洲豬瘟，擴散後台灣養豬業全倒。

他也要求，不要增加民眾太多的等待及通關時間，若需要人力、經費及相關配合事宜，或需緊急採購，就儘快協助與辦理。因為現在若不投注經費，未來可能會有數千億元的損失或全面影響產業。

由於來自疫區的手提行李必須全面檢查，蘇貞昌說，難免因此增加等待時間，但為避免非洲豬瘟危害，要讓外國旅客了解，入境必須配合，為防治非洲豬瘟，台灣民眾一定可接受多等待五到十分鐘。

桃機昨日針對疫區入境的旅客手提行李檢驗，狀況平順，許多旅客被提醒不要攜帶豬肉製品入境之後，會主動將肉製品丟入棄置桶。有從香港來台旅客表示，防疫是基於公眾安全考量，可以體會政府做法。也有來自美國、法國等地的旅客說，不從境外攜帶肉製品算是基本常識。

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