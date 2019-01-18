管中閔兼職收入 逾法定6倍多

2019-01-18

監院公佈彈劾文 推算每年撰寫32~52篇社論

〔記者鍾麗華、吳柏軒／綜合報導〕台大校長管中閔在政務官任內，匿名、常態性在《壹週刊》寫社論，獲取每月約五萬元、每年約六十五萬元固定報酬，監察院日前通過彈劾。根據監院公佈的彈劾文指出，「軍公教人員兼職費支給要點」及「軍公教人員兼職費支給表」的法定兼職每月支領上限為八千元或八千五百元，管的報酬已為法定的六倍多。

彈劾文表示，監院三度請管到院說明，他卻以「開刀眼睛痛」、「媒體報導不適宜出席」、「要準備上任」請假未到。監察院遂參考前總統陳水扁二○一一年於台北監獄服刑期間，每週固定為《壹週刊》撰寫專欄，稿費每篇約兩萬元，認定管若比照陳水扁的稿費計算，以每年固定領取六十五萬元稿費，至少須撰寫三十二篇；若以每週一篇、一年五十二週計，平均稿費又恰巧為一．二五萬元完整數字，據此推算管每年撰寫社論應在三十二到五十二篇間。

彈劾文指出，銓敘部函釋，學術研究機構研究人員，不論有無兼行政職，均適用「公務員服務法」。不過，管在中研院服務期間，二○○二年至二○○八年間赴政大兼任講座教授、二○○八年間赴中央大學兼任、二○○七年至二○○八年間赴勇源基金會兼職並領取報酬，均未經中研院許可。

彈劾文解釋，此部分因已逾公務員十年懲戒的期限而予免議。不過，管在二○○五年至二○○八年至中山大學擔任合聘教授兼職，曾申報中研院，足以證明管了解相關規定。

台大主秘︰收到彈劾公文再研議

台大主任秘書孫效智先前受訪時，僅低調表示，待收到監察院彈劾公文後仔細研議，再一致對外說明；管中閔當時則說，自己尚未看到公文，律師團寫過書狀給監察院，會再跟律師討論。

據透露，管在各校兼職時，各校以校務基金、邁向頂尖大學計畫經費、獎助學金等各種名目支付管薪酬，但管卻可以不上課或指導研究生，有的只要管演講或參加論壇即可，如果開課，管可另有鐘點費。不過，管的做法引起議論，有校方通過決議，委婉希望管以其學術專長地位，帶領學校學術向上發展，請他開課並指導學術論文。

管律師牽拖 被王建煊前秘書打臉

管的律師團日前聲明「牽拖」前監察院長王建煊也幫報社寫社論，時任王建煊的秘書雷顯威投書本報強調，王擔任監察院長期間，六年任期未曾支領薪水，遑論支領任何稿費收入。王建煊也從未隱姓埋名，為任何報紙或雜誌撰寫社論與專欄。

也有網友在網上發文指出，政委唐鳳任職期間，固定為《商業週刊》寫專欄，且內容皆與唐鳳負責的亞洲矽谷相關業務有關，請監委比照管案彈劾。引來唐鳳在該文下親自留言表示：「一、我並未領取稿酬。二、專欄文章皆以CC BY授權同時於網站公開。」

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